Португальский нападающий Криштиану Роналду до сих пор не научился контролировать свои эмоции.

Очередной матч для нападающего Аль-Наср оказался неудачным. Гол Роналду отменил рефери, а его команда не смогла взять три очка.

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Когда португалец покидал поле, к нему подошел сотрудник Аль-Халидж и попытался совершить селфи. Криштиану не понравилось излишнее внимание. Он просто грубо оттолкнул мужчину и пошел дальше.

Не первый раз нападающий Аль-Наср публично демонстрирует свое отчаяние после игры. Контролировать эмоции Роналду так и не научился. Время от времени португалец ссорится с тренерским штабом и пренебрежительно относится к сопернику.

Напомним, что команда Криштиану занимает второе место в турнирной таблице с 57 баллами. Аль-Наср отстает от лидера на пять очков за четыре тура до завершения чемпионата.

Après le match nul entre Al Nassr et Al Khaleej, ce lundi en Arabie saoudite (1-1), Cristiano Ronaldo s'est montré très agacé et a repoussé un membre du staff adverse venu lui demander un selfie au coup de sifflet final. pic.twitter.com/U3jbYa9i41 — RMC Sport (@RMCsport) May 8, 2023

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