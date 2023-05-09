Після звільнення Руді Гарсії саудівським клубом керує Дінко Ілічіч. Він не залишиться на своїй посаді в наступному сезоні. Для Роналду керівництво планує знайти нового тренера.

Роналду вибухнув після чергової невдачі – Кріштіану штовхнув представника суперника

Як повідомляє Marca, Аль-Наср хоче залучити Леонарду Жардіма. Португальський фахівець має досвід роботи у Саудівській Аравії. В сезоні 2021/22 він очолював Аль-Хіляль, з яким виграв Суперкубок та азійську Лігу чемпіонів. Наразі тренер працює в ОАЄ з командою Шабаб Аль Ахлі. Зазначається, що між Жардімом та Роналду гарні стосунки, оскільки обидва виросли на Мадейрі. Керівництво Аль-Наср сподівається, що із земляком Кріштіану буде комфортніше в клубі.

Лео Жардім раніше очолював Монако, в якому грав Кіліан Мбаппе. З монегасками португалець ставав чемпіоном Франції. Нагадаємо, що Аль-Наср відстає від першої сходинки у турнірній таблиці на п'ять очок.

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