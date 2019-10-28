Роналду: Моя цель – оставаться молодым, становясь старше

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о роли таланта в футболе и соперничество с форвардом Барселоны Лионелем Месси.

"В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы. Чтобы стать эффективным бомбардиром, необходимо в первую очередь иметь талант. Без этого ничего не получится. Но талант без работы бесполезен. Ничего и никогда просто так не падает с неба. Я бы никогда не попал туда, где был, без упорной работы.

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Соперничество с Месси в Испании позволило нам стать лучше, эффективнее. В Реале я больше чувствовал его присутствие, чем в Манчестере. Чувствовал больше давления. Но это было здоровое соперничество.

Моя цель – оставаться молодым, становясь старше. Я хочу быть конкурентоспособным как можно дольше. Покажите мне футболиста моего возраста, который играет на том же уровне, что и я, и в такой же команде, как Ювентус", – приводит слова Роналду France Football.

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