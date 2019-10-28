toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналду: Моя мета – залишатись молодим, стаючи старшим

17:00 72 Читать на русском
Роналду: Моя мета – залишатись молодим, стаючи старшим
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про роль таланту у футболі та суперництво з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"У 19-20 років я зрозумів, що футбол – це цифри, титули, рекорди і голи. Щоб стати ефективним бомбардиром, необхідно в першу чергу мати талант. Без цього нічого не вийде. Але талант без роботи марний. Нічого і ніколи просто так не падає з неба. Я б ніколи не потрапив туди, де був, без наполегливої ​​роботи.

Саррі не збирається позбавляти Роналду права на штрафні удари попри жахливу реалізацію португальця

Суперництво з Мессі в Іспанії дозволило нам стати кращими, ефективнішими. В Реалі я більше відчував його присутність, аніж в Манчестері. Відчував більше тиску. Але це було здорове суперництво.

Моя мета – залишатися молодим, стаючи старшим. Я хочу бути конкурентоспроможним якомога довше. Покажіть мені футболіста мого віку, який грає на тому ж рівні, що і я, і в такій команді, як Ювентус", – наводить слова Роналду France Football.

Мессі заявив, що без Роналду Ель Класіко втратило свою особливість

blog_ava
"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого
16:21
2481
Теги
Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря виставила чотирьох гравців на трансфер
    Україна — 15:003376 Зоря виставила чотирьох гравців на трансфер
1
дн
:
4
год
:
38
хв
Бертон Альбіон
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук