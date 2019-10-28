Роналду: Моя мета – залишатись молодим, стаючи старшим

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про роль таланту у футболі та суперництво з форвардом Барселони Ліонелем Мессі.

"У 19-20 років я зрозумів, що футбол – це цифри, титули, рекорди і голи. Щоб стати ефективним бомбардиром, необхідно в першу чергу мати талант. Без цього нічого не вийде. Але талант без роботи марний. Нічого і ніколи просто так не падає з неба. Я б ніколи не потрапив туди, де був, без наполегливої ​​роботи.

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Суперництво з Мессі в Іспанії дозволило нам стати кращими, ефективнішими. В Реалі я більше відчував його присутність, аніж в Манчестері. Відчував більше тиску. Але це було здорове суперництво.

Моя мета – залишатися молодим, стаючи старшим. Я хочу бути конкурентоспроможним якомога довше. Покажіть мені футболіста мого віку, який грає на тому ж рівні, що і я, і в такій команді, як Ювентус", – наводить слова Роналду France Football.

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