Сарри не собирается лишать Роналду права на штрафные удары, несмотря на ужасную реализацию португальца

Форвард Криштиану Роналду останется штатным исполнителем штрафных ударов в Ювентусе несмотря на свою сомнительную статистику.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарри подтвердил, что португалец продолжит выполнять большую часть опасных штрафных.

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"Роналду и Пьянич принимают решение о штрафных ударах, все зависит от них. Я попросил Миралема пойти на определенные уступки, и он согласился. Он поступил очень хорошо, был открытым со мной. Он еще раз показал себя профессионалом высокого уровня", – приводит слова Сарри Sky Italy.

К слову, Роналду выполнил уже более 25 штрафных ударов в составе Ювентуса, однако ни один из них не завершился голом. Пьянич не получил даже десяти попыток со стандартов, однако смог забить один мяч.

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