Звезда пиренейцев вполне мог получить прямую красную карточку еще в первом тайме матча против Ирландии (2:1).

Рекордный дубль Роналду в видеообзоре матча Португалия – Ирландия – 2:1

Арбитр Матей Юг назначил довольно спорный пенальти, который вызвал возмущение гостей. Роналду сразу поставил мяч на "точку", однако защитник ирландцев Дара О'Ши пнул его подальше. Разъяренный Криш немедленно дал пощечину сопернику, а тот повалился на землю. Впрочем, ни Юг, ни VAR решили не вмешиваться в эпизод, который мог завершиться удалением форварда Португалии.

Напомним, что Роналду пенальти таки не забил, но под занавес встречи оформил дубль и стал рекордсменом по количеству голов в составе национальной сборной.

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