Португалія дотиснула Ірландію в рамках відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Звітний матч перетворився на суцільну виставу Роналду. Форвард збірної Португалії прагнув побити світовий рекорд за кількістю голів у складі національної команди. До гри у нього та іранця Алі Даеї було по 109 м'ячів.

Роналду встановив світовий рекорд за кількістю голів у складі національної збірної

Шанс стати абсолютно першим Роналду отримав вже на старті зустрічі, але не реалізував пенальті. Ба більше, цілком міг отримати червону за удар суперника. Рефері пробачив Кріштіану, а ірландці – ні. Джон Еган незадовго до перерви вивів британців уперед.

Ірландія утримувала перемогу аж до останньої хвилини. Саме тут слово взяв Роналду. Спочатку Кріштіану зрівняв рахунок, а вже у компенсований вирвав для Португалії перемогу.

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