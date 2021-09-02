Португалия дожала Ирландию в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Отчетный матч превратился в сплошной спектакль Роналду. Форвард сборной Португалии стремился побить мировой рекорд по количеству голов в составе национальной команды. До игры у него и иранца Али Даеи было по 109 мячей.

Роналду установил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной сборной

Шанс стать абсолютно первым Роналду получил уже на старте встречи, но не реализовал пенальти. Более того, вполне мог получить красную за удар соперника. Рефери простил Криштиану, а ирландцы – нет. Джон Эган незадолго до перерыва вывел британцев вперед.

Ирландия удерживала победу до последней минуты. Именно тогда слово взял Роналду. Сначала Криштиану сравнял счет, а уже в компенсированное вырвал для Португалии победу.

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