Зірка піренейців цілком міг отримати пряму червону картку ще у першому таймі матчу проти Ірландії (2:1).

Рекордний дубль Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Ірландія – 2:1

Арбітр Матей Юг призначив доволі суперечливий пенальті, який викликав обурення гостей. Роналду відразу поставив м'яч на "позначку", однак захисник ірландців Дара О'Ші копнув його подалі. Розлючений Кріш негайно дав ляпаса супернику, а той повалився на землю. Втім, ні Юг, ні VAR вирішили не втручатися в епізод, який міг завершитися вилученням форварда Португалії.

Нагадаємо, що Роналду пенальті таки не забив, але під завісу зустрічі оформив дубль і став рекордсменом за кількістю голів у складі національної збірної.

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