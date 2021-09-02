В рамках квалификации на ЧМ-2022 в группах А и F состоялись матчи 4-го тура группового этапа.

Отбор к ЧМ-2022

Группа А

Португалия – Ирландия – 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 – Иган, 45

Нереализованный пенальти: Роналду, 15

Люксембург – Азербайджан – 2:1

Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 (пен) – Махмудов, 67

Группа F

Дания – Шотландия – 2:0

Голы: Васс, 14, Меле, 15

Молдова – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 45+1, Арнаутович, 90+4

Фареры – Израиль – 0:4

Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52

Португалия едва не проиграла дома Ирландии. Проблемы начались уже на старте встречи – Бруну заработал пенальти, но Роналду с точки не сумел забить 19-летнему голкиперу Базуну. Криштиану хотел побить рекорд Даеи, поэтому заметно нервничал. Еще задел по лицу О'Ши (и не получил наказания).

Португальцы на стандарте пропустили от Игана и до последних минут горели. В итоге свой гений проявил Роналду. Капитан "селесао" сначала сравнял счет на 89-й, а затем на шестой компенсированной минуте вырвал победу! И установил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной сборной.

Португальцы вышли на первое место группы А. Люксембург идет третьим, сыграв на один матч меньше. Жерсон Родригес и Оливье Тилль сегодня помогли Люксембургу победить Азербайджан. Экс-динамовец забил с пенальти.

Дания уверенно переиграла Шотландию и закрепилась на вершине группы F. Все стало понятно еще в первом тайме, когда скандинавы реализовали две классные атаки за две минуты. Отличились латерали Васс и Меле. Дания идет со 100-процентным показателем и без единого пропущенного в четырех турах.

Израиль на выезде разгромил Фареры. Манор Соломон отыграл 84 минуты и записал себе в актив результативную передачу. Вингер Шахтера исполнил классный рейд и прострелил на Даббура. Оценка от SofaScore – 7.3. Еще три гола островитянам забил Зехави.

Матч Молдовы и Австрии перенесли на полчаса – над полем в Кишиневе летал непослушный дрон. Хозяева проиграли, пропустив по голу в конце каждого из таймов от Баумгартнера и Арнаутовича. Австрия и Израиль с 7 очками делят второе место в группе.

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