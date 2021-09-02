ЧМ-2022, отбор: Роналду оформил чудо-камбэк, Соломон ассистом посодействовал разгрому, Жерсон обыграл Азербайджан
В рамках квалификации на ЧМ-2022 в группах А и F состоялись матчи 4-го тура группового этапа.
Отбор к ЧМ-2022
Группа А
Португалия – Ирландия – 2:1
Голы: Роналду, 89, 90+6 – Иган, 45
Нереализованный пенальти: Роналду, 15
Люксембург – Азербайджан – 2:1
Голы: Пинту, 8, Родригес, 28 (пен) – Махмудов, 67
Группа F
Дания – Шотландия – 2:0
Голы: Васс, 14, Меле, 15
Молдова – Австрия – 0:2
Голы: Баумгартнер, 45+1, Арнаутович, 90+4
Фареры – Израиль – 0:4
Голы: Зехави, 12, 44, 90+2, Даббур, 52
Португалия едва не проиграла дома Ирландии. Проблемы начались уже на старте встречи – Бруну заработал пенальти, но Роналду с точки не сумел забить 19-летнему голкиперу Базуну. Криштиану хотел побить рекорд Даеи, поэтому заметно нервничал. Еще задел по лицу О'Ши (и не получил наказания).
Португальцы на стандарте пропустили от Игана и до последних минут горели. В итоге свой гений проявил Роналду. Капитан "селесао" сначала сравнял счет на 89-й, а затем на шестой компенсированной минуте вырвал победу! И установил мировой рекорд по количеству голов в составе национальной сборной.
Португальцы вышли на первое место группы А. Люксембург идет третьим, сыграв на один матч меньше. Жерсон Родригес и Оливье Тилль сегодня помогли Люксембургу победить Азербайджан. Экс-динамовец забил с пенальти.
Дания уверенно переиграла Шотландию и закрепилась на вершине группы F. Все стало понятно еще в первом тайме, когда скандинавы реализовали две классные атаки за две минуты. Отличились латерали Васс и Меле. Дания идет со 100-процентным показателем и без единого пропущенного в четырех турах.
Израиль на выезде разгромил Фареры. Манор Соломон отыграл 84 минуты и записал себе в актив результативную передачу. Вингер Шахтера исполнил классный рейд и прострелил на Даббура. Оценка от SofaScore – 7.3. Еще три гола островитянам забил Зехави.
Матч Молдовы и Австрии перенесли на полчаса – над полем в Кишиневе летал непослушный дрон. Хозяева проиграли, пропустив по голу в конце каждого из таймов от Баумгартнера и Арнаутовича. Австрия и Израиль с 7 очками делят второе место в группе.
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