Старший сын звездного португальца решил пойти по стопам отца и теперь будет одевать футболку "красных дьяволов"

Криштиану Роналду-младший подписал контракт с Манчестером Юнайтед. 11-летний парень будет одевать футболку с 7-м номером, как и его отец.

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Джорджина Родригес, любимая Роналду, поддержала юношу, опубликовав красивые семейные фото в Instagram. "Вместе к нашим целям. Мама любит тебя", – трогательно написала она.

Напомним, Криш вернулся в Манчестер летом 2021 года и забрал в Англию свою семью. В этом сезоне 37-летний Роналду отыграл 26 поединков, в которых забил 14 мячей и отдал 3 ассиста.