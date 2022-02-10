Найстарший син зіркового португальця вирішив піти стопами батька і тепер одягатиме футболку "червоних дияволів"

Кріштіану Роналду-молодший підписав контракт із Манчестер Юнайтед. 11-річний хлопець одягатиме футболку з 7-м номером, як і його батько.

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Джорджина Родрігес, кохана Роналду, підтримала юнака, опублікувавши красиві сімейні фото в Instagram. "Разом до наших цілей. Мама любить тебе", – зворушливо написала вона.

Нагадаємо, Кріш повернувся в Манчестер влітку 2021 року і забрав в Англію свою сім'ю. Цього сезону 37-річний Роналду відіграв 26 поєдинків, у яких забив 14 м'ячів і віддав 3 асисти.

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