Манчестер Юнайтед – один из самых легендарных клубов не только Европы, но и мира. Под руководством сэра Алекса Фергюсона команде покорилось множество футбольных вершин.

Одна из таких вершин – самая длинная беспроигрышная серия в Лиге чемпионов. Манкунианцам Ферги удалось не знать горького вкуса поражений в турнире сильнейших команд Европы на протяжении 25 матчей.

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Спортинг, Рома и Динамо. Именно таких соперников подарила Манчестер Юнайтед жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2007/08.

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19 сентября 2007 года команда стартовала в турнире выездом в Лиссабон. Бывшая команда Роналду упала под напором дьяволов – минимальная победа 1:0. Противостояние с Ромой тоже завершилось победой с одним голом, а поездка в Киев подарила настоящую голевую феерию – убедительные 4:2 в пользу ребят сэра Алекса.

На "Олд Траффорд" Динамо вообще не сопротивлялось – разгром 4:0 дал гарантию выхода в плей-офф с первого места в группе. Максималисту Ферги этого было мало: победа над Спортингом и голевая ничья с Ромой позволили сохранить хороший темп и продлить беспроигрышную серию до 6 матчей.

1/8 финала с Лионом была "валидольной". Гостевая ничья во Франции компенсировалась лишь минимальной победой на "Олд Траффорд". На следующем этапе с Ромой было гораздо спокойнее: две уверенные победы и путевка в полуфинал. Беспроигрышная серия достигла "юбилея" – 10 матчей.

Противостояние с Барселоной легким не назовешь, но каталонцы так и не смогли зайти ключик к воротам "дьяволов". Безумный гол Скоулза стал единственным в двухматчевом противостоянии, но его хватило для выхода в финал.

Сценарий московского финала помнят все: гол Роналду, ответ Лэмпарда, выход Анелька перед серией пенальти, неудачный удар Роналду, падение Терри и отчаяние конкурента Шевченко. МЮ прошел дистанцию ЛЧ 2007/08 без поражений и стал чемпионом!

В следующем сезоне МЮ попадает в группу Е к Вильяреалу, Ольборгу и Селтику. История повторяется: ни одного поражения и выход в плей-офф. Правда, на этот раз в групповом этапе "дьяволы" только дважды праздновали победу. Фарт, конечно, но удача всегда на стороне сильнейшего.

Выездная "сухая" ничья с Интером позволила довести беспроигрышную серию в ЛЧ до 20 матчей и дала фору перед ответной игрой. На "Олд Траффорд" миланская команда ничего сделать не смогла – действующие чемпионы победили 2:0 и пошли в следующий этап.

Противостояние из Порту было сложнее. "Драконы" дали настоящий бой – 2:2 в домашних стенах "дьяволов". На "Драгау" судьбу противостояния решил Роналду – португальская звезда космическим дальним ударом на 6-й минуте игры подарил своей команде путевку в полуфинал.

Английский полуфинал проблемой не стал. Арсенал не сумел навязать борьбу манкунианцам – сэр Алекс и Ко одерживают победы 1:0 и 3:1. Манчестер Юнайтед не проигрывал в Лиге чемпионов 25 матчей, второй раз прошел дистанцию в турнире сильнейших без осечек и снова вышел в финал!

Противостояние Роналду и Месси в финале Лиги чемпионов стало настоящей кульминацией турнира. О таком "десерте" мечтали поклонники футбола по всему земному шару. Эпическая битва, которая должна была положить конец спорам, кто из них лучше.

Каталонцам удалось взять реванш за проигрыш в полуфинале в прошлом сезоне. На "Стадио Олимпико" праздновать забитый гол своей команды суждено было только фанатам в сине-гранатовых цветах. Самуэль Это'о и Лионель Месси отметились в воротах Эдвина ван дер Сара и заставили гравировщиков написать на "ушастом" кубке имя нового короля футбольной Европы. А МЮ осталось радоваться самой длинной беспроигрышной серии в истории турнира.