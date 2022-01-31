Звездный португалец сыграл в футбол с 11-летним сыном – Криштиану-младшим.

Сын Роналду до сих пор не имеет смартфона - Криштиану объяснил этот феномен

"Нынешнее и будущее", – Роналду подписал фотографию, на которой обнимает своего первенца. Криштиану-старший хорошо понимает ценность отцовской любви, ведь потерял папу всего в 20 лет.

Напомним, сейчас пара Роналду и Джорджины воспитывает 4-х детей, а девушка беременна еще двойней.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом