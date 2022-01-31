Роналду сыграл в футбол со старшим сыном: "Нынешнее и будущее"
07:30 - Читати українською
Нападающий МЮ Криштиану Роналду посвящает кучу времени своим детям.
Звездный португалец сыграл в футбол с 11-летним сыном – Криштиану-младшим.
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"Нынешнее и будущее", – Роналду подписал фотографию, на которой обнимает своего первенца. Криштиану-старший хорошо понимает ценность отцовской любви, ведь потерял папу всего в 20 лет.
Напомним, сейчас пара Роналду и Джорджины воспитывает 4-х детей, а девушка беременна еще двойней.
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом
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