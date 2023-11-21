Официальный сайт Globe Soccer Awards опубликовал список претендентов на премию в нескольких номинациях.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) готовятся к вручению наград лучшему игроку и тренеру 2023 года.

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На получение ежегодной награды Globe Soccer Awards в категории "Лучший игрок года" в 2023-м претендуют 30 футболистов. В частности, Лионель Месси (Интер Майами / Аргентина), Криштиану Роналду (Аль-Наср / Португалия), Джуд Беллингем (Реал / Англия), Килиана Мбаппе (ПСЖ / Франция), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / Норвегия), Роберт Левандовски (Барселона / Польша). В список включены, кроме норвежца, еще восемь представителей Манчестер Сити, которые в этом сезоне выиграли требл (чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов).

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for #POWERHORSE EMERGING PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/Vl1AIgcibH — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

За звание "Лучшего клуба" поборются 20 команд: Аль-Ахли Каир, Аль-Хилаль, Аль-Иттихад, Арсенал, Барселона, Бавария, Бенфика, Бока Хуниорс, Фейеноорд, Флуминенсе, Интер, Манчестер Сити, Наполи, ПСЖ, Рома, Севилья, Унион Берлин, Урава Ред Даймондс, Вест Хэм и Видад.

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Претендентами на звание лучшего тренера года стали: Анчелотти (Реал), Артета (Арсенал), Де Дзерби (Брайтон), Фуэнте (Испания), Хиральдес (Барселона), Гвардиола (Манчестер Сити), Индзаги (Интер), Коллер (Аль-Ахли), Пиоли (Милан), Скалони (Аргентина), Спаллетти (Наполи/Италия), Спунья (Рома), Тухель (Бавария), Вигман (Англия) и Хави (Барселона).

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST COACH OF THE YEAR: Ancelotti, Arteta, De Zerbi, Fuente, Giráldez, Guardiola, Inzaghi, Koller, Pioli, Scaloni, Spalletti, Spugna, Tuchel, Wiegman, and Xavi. pic.twitter.com/hF8nWaZGnS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Церемония вручения наград Globe Soccer Awards состоится 19 января в Дубае. Проголосовать за любимчиков можно на официальном сайте по ссылке.