Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем 17 ноября получил очередную личную награду. Он стал обладателем награды Golden Boy-2023.

Издание Tuttosport выбрало лучшего игрока Европы в возрасте до 21 года. Награду "Golden Boy" забрал полузащитник Реала Джуд Беллингем.

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Англичанин набрал 97% голосов. Идентичный процент получил Килиан Мбаппе в 2017 году, когда стал лауреатом премии. Беллингем опередил в голосовании Джамала Мусиалу из Баварии.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за Реал в 14 матчах во всех турнирах. В его активе 13 голов и три результативные передачи. Беллингем стал первым обладателем Golden Boy в истории Реала (Иско выигрывал еще в составе Малаги и только потом перебрался в Мадрид). Джуд прервал доминирование Барселоны – ее представители Гави и Педри забирали две предыдущие награды.

Напомним, что в конце октября Джуд Беллингем был признан лучшим молодым игроком прошлого сезона по версии France Football.

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