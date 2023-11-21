Роналду, Мессі, Мбаппе, Холанд і 8 гравців Ман Сіті – оголошено номінантів на престижну нагороду Globe Soccer Awards
Офіційний сайт Globe Soccer Awards опублікував перелік претендентів на премію в кількох номінаціях.
Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) готуються до вручення нагород найкращому гравцю і тренеру 2023 року.
Беллінгем здобув нагороду "Golden Boy-2023" – зірка Реала став найкращим молодим гравцем, переписавши історію
На отримання щорічної нагороди Globe Soccer Awards в категорії "Найкращий гравець року" у 2023-му претендують 30 футболістів. Зокрема, Ліонель Мессі (Інтер Маямі / Аргентина), Кріштіану Роналду (Аль-Наср / Португалія), Джуд Беллінгем (Реал / Англія), Кіліана Мбаппе (ПСЖ / Франція), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті / Норвегія), Роберт Лєвандовскі (Барселона / Польща). В список включено, окрім норвежця, ще вісім представників Манчестер Сіті, які в цьому сезоні виграли требл (чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів).
За звання "Найкращого клубу" поборються 20 команд: Аль-Ахлі Каїр, Аль-Хілаль, Аль-Іттіхад, Арсенал, Барселона, Баварія, Бенфіка, Бока Хуніорс, Фейєнорд, Флуміненсе, Інтер, Манчестер Сіті, Наполі, ПСЖ, Рома, Севілья, Уніон Берлін, Урава Ред Даймондс, Вест Гем і Відад.
Претендентами на звання найкращого тренера року стали: Анчелотті (Реал), Артета (Арсенал), Де Дзербі (Брайтон), Фуенте (Іспанія), Хіральдес (Барселона), Гвардіола (Манчестер Сіті), Індзагі (Інтер), Коллер (Аль-Ахлі), Піолі (Мілан), Скалоні (Аргентина), Спаллетті (Наполі / Італія), Спунья (Рома), Тухель (Баварія), Вігман (Англія) і Хаві (Барселона).
Церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards відбудеться 19 січня в Дубаї. Проголосувати за улюбленців можна на офіційному сайті за посиланням.