Офіційний сайт Globe Soccer Awards опублікував перелік претендентів на премію в кількох номінаціях.

Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) готуються до вручення нагород найкращому гравцю і тренеру 2023 року.

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На отримання щорічної нагороди Globe Soccer Awards в категорії "Найкращий гравець року" у 2023-му претендують 30 футболістів. Зокрема, Ліонель Мессі (Інтер Маямі / Аргентина), Кріштіану Роналду (Аль-Наср / Португалія), Джуд Беллінгем (Реал / Англія), Кіліана Мбаппе (ПСЖ / Франція), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті / Норвегія), Роберт Лєвандовскі (Барселона / Польща). В список включено, окрім норвежця, ще вісім представників Манчестер Сіті, які в цьому сезоні виграли требл (чемпіонат Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів).

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for #POWERHORSE EMERGING PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/Vl1AIgcibH — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

За звання "Найкращого клубу" поборються 20 команд: Аль-Ахлі Каїр, Аль-Хілаль, Аль-Іттіхад, Арсенал, Барселона, Баварія, Бенфіка, Бока Хуніорс, Фейєнорд, Флуміненсе, Інтер, Манчестер Сіті, Наполі, ПСЖ, Рома, Севілья, Уніон Берлін, Урава Ред Даймондс, Вест Гем і Відад.

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN'S CLUB OF THE YEAR are: pic.twitter.com/HQs6yDbkIz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Претендентами на звання найкращого тренера року стали: Анчелотті (Реал), Артета (Арсенал), Де Дзербі (Брайтон), Фуенте (Іспанія), Хіральдес (Барселона), Гвардіола (Манчестер Сіті), Індзагі (Інтер), Коллер (Аль-Ахлі), Піолі (Мілан), Скалоні (Аргентина), Спаллетті (Наполі / Італія), Спунья (Рома), Тухель (Баварія), Вігман (Англія) і Хаві (Барселона).

#GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST COACH OF THE YEAR: Ancelotti, Arteta, De Zerbi, Fuente, Giráldez, Guardiola, Inzaghi, Koller, Pioli, Scaloni, Spalletti, Spugna, Tuchel, Wiegman, and Xavi. pic.twitter.com/hF8nWaZGnS — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Церемонія вручення нагород Globe Soccer Awards відбудеться 19 січня в Дубаї. Проголосувати за улюбленців можна на офіційному сайті за посиланням.