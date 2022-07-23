На днях 37-летний португалец звонил Флорентино Пересу с идеей вернуть его в Реал, утверждает El Nacional.

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Ответ президента мадридцев был категоричен – история с Роналду давно завершена, и клуб даже не будет бороться за него этим летом. Такой вердикт изрядно задел эго нападающего. Он сразу приказал агенту Жорже Мендешу активнее искать другие варианты и не брезговать Атлетико или Барсой, хотя такой переход уничтожит репутацию Криша в глазах фанатов Реала.

Барселона уже договорилась с Левандовски, потому также отвергла звонок Мендеша. Атлетико проявил интерес к ветерану, однако "матрасникам" сначала нужно расчистить место для гигантской зарплаты Роналду.

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