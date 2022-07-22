Эрик Тен Хаг решил сохранить Антони Марсьяля в своей команде, сообщает Mirror.

"Роналду вряд ли сыграет еще один матч за МЮ": товарищ суперзвезды предсказывает неожиданный трансфер

Француз откровенно провалил прошлый сезон, хотя ему даже разрешили отправиться в полугодовую аренду в Севилью (позорный один гол в 12 матчах). 26-летний нападающий вернулся на Олд Траффорд и считался одним из самых очевидных кандидатов для продажи. Впрочем, межсезонье стало приятным сюрпризом. Марсьяль усердно работает на тренировках и демонстрирует хорошую результативность – 3+1 в трех спаррингах. Все это убедило Эрика Тен Хага довериться французу.

Форма Марсьяля должна тревожить Криштиану Роналду, который до сих пор даже не присоединился к команде на сборах. Португалец все же может начать сезон в заявке МЮ, ведь поиски нового клуба пока безуспешны. Не исключено, что 37-летний португалец со скамейки запасных будет наблюдать за атакующим трио Рашфорд-Марсьяль-Санчо, прекрасно контактирующим в товарищеских матчах.

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