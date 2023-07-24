В прошлом сезоне Аль-Наср не сумел выиграть чемпионат, поэтому руководство работает над усилением состава. В процесс активно вовлечен Криштиану Роналду, использующий свои связи.

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По информации Manchester Evening News, португалец провел разговор с защитником Манчестер Юнайтед Эриком Байли, чтобы убедить его перебраться в Аль-Наср. Трансфер может обойтись примерно в 20 млн. Прошлый сезон ивуариец отыграл в аренде за Марсель.

К слову, только вчера аравийский клуб Роналду подписал Алекса Теллеса, также игравшего вместе с Криштиану в Манчестере.

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