У минулому сезоні Аль-Наср не зумів виграти чемпіонат, тож керівництво працює над підсиленням складу. До процесу активно залучений Кріштіану Роналду, який використовує свої зв'язки.

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За інформацією Manchester Evening News, португалець провів розмову із захисником Манчестер Юнайтед Еріком Байлі, щоб переконати його перебратися в Аль-Наср. Трансфер може обійтися приблизно 20 млн. Минулий сезон івуарієць відіграв в оренді за Марсель.

До слова, лише вчора аравійський клуб Роналду підписав Алекса Теллеса, який також грав разом із Кріштіану в Манчестері.

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