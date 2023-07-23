Роналду воссоединился с экс-партнером по Манчестер Юнайтед – Аль-Наср представил третьего новичка
Защитник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.
Пресс-служба манкунианцев официально сообщила о переходе бразильца в Аль-Наср. Алекс Теллес присоединился к Криштиану Роналду, подписав соглашение с саудовским клубом до 2025 года.
Ди Мария эффектно унизил Роналду на поле – видео невероятной техники аргентинца
Манчестер Юнайтед за своего игрока получит 4 миллиона фунтов и дополнительные бонусы, размер которых не разглашается. В Саудовской Аравии Теллес будет получать около 7 млн евро зарплаты.
Бразилец стал третьим новичком в составе Аль-Насра. Ранее клуб Роналду подписал Секо Фофана из Ланса и Марцело Брозовича из Интера.
За Манчестер Юнайтед Теллес выступал с 2020 года. Он сыграл за манкунианцев в 50 матчах. В его активе 1 гол и 8 результативных передач в составе клуба. В прошлом сезоне Теллес выступал за Севилью на правах аренды.
Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків