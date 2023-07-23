Пресс-служба манкунианцев официально сообщила о переходе бразильца в Аль-Наср. Алекс Теллес присоединился к Криштиану Роналду, подписав соглашение с саудовским клубом до 2025 года.

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Манчестер Юнайтед за своего игрока получит 4 миллиона фунтов и дополнительные бонусы, размер которых не разглашается. В Саудовской Аравии Теллес будет получать около 7 млн евро зарплаты.

Бразилец стал третьим новичком в составе Аль-Насра. Ранее клуб Роналду подписал Секо Фофана из Ланса и Марцело Брозовича из Интера.

За Манчестер Юнайтед Теллес выступал с 2020 года. Он сыграл за манкунианцев в 50 матчах. В его активе 1 гол и 8 результативных передач в составе клуба. В прошлом сезоне Теллес выступал за Севилью на правах аренды.

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