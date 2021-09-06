Португальский форвард побил ряд медийных и "амуниционных" рекордов, информирует Sky Sports.

"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца", – Роналду с семьей осваивается в Англии

В частности, футболка Роналду имела исторический показатель в первый день онлайн-продаж. Новой "семерке" Манчестр Юнайтед хватило 4 часов, чтобы превзойти суточные результаты Лионеля Месси (ПСЖ, футбол), Тома Брэди (Тампа-Бэй Баккэнирс, американский футбол) и Леброна Джеймса (ЛА Лейкерс, баскетбол). В официальных магазинах возле Олд Траффорд также не хватало футболок, чтобы удовлетворить сумасшедший спрос фанатов.

Добавим, что дебют Роналду может состояться 11 сентября – Манчестер Юнайтед будет принимать Ньюкасл в рамках 4 тура АПЛ.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба