Криштиану Роналду провел время вместе со своей семьей на природе под необычным солнечным небом Манчестера, о чем поделился фотографиями в Instagram.

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"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца?" – подписал фото 36-летний португалец.

Напомним, Криштиану неожиданно вернулся к "красным дьяволам", за которых он выступал в 2003-2009 годах. Юнайтед заплатил Ювентусу за португальского нападающего 15 млн евро.

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