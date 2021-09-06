"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца", – Роналду с семьей осваивается в Англии
07:30 - Читати українською
Новоиспеченный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду перебрался на Туманный Альбион.
Криштиану Роналду провел время вместе со своей семьей на природе под необычным солнечным небом Манчестера, о чем поделился фотографиями в Instagram.
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"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца?" – подписал фото 36-летний португалец.
Напомним, Криштиану неожиданно вернулся к "красным дьяволам", за которых он выступал в 2003-2009 годах. Юнайтед заплатил Ювентусу за португальского нападающего 15 млн евро.
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