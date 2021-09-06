Португальський форвард побив низку медійних та "амуніційних" рекордів, інформує Sky Sports.

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Зокрема, футболка Роналду мала історичний показник в перший день онлайн-продажу. Новій "сімці" Манчестр Юнайтед вистачило 4 годин, щоб перевершити добові результати Ліонеля Мессі (ПСЖ, футбол), Тома Бреді (Тампа-Бей Баккенірс, американський футбол) і Леброна Джеймса (ЛА Лейкерс, баскетбол). У офіційних магазинах біля Олд Траффорд також бракувало футболок, щоб задовольнити божевільний попит фанатів.

Додамо, що дебют Роналду може відбутися 11 вересня – Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл в рамках 4 туру АПЛ.

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