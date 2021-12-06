Криштиану Роналду в матче с Кристал Пэлас / Twitter МЮ

МЮ в непростом поединке 15-го тура АПЛ обыграл Кристал Пэлас благодаря шедевральному голу Фреда. Роналду результативными действиями не отличился.

Рангник отреспектировал Роналду и пошутил из-за нетипичного гола Фреда

"Шаг за шагом. Мы – Юнайтед", – написал португальский форвард в своем Instagram после дебютного матча Ральфа Рангника во главе "красных дьяволов".

Криштиану Роналду провел за манчестерский коллектив 18 поединков этого сезона, отличился 12 забитыми мячами и 2 результативными передачами.