Роналду лаконично высказался о дебютной победе Рангника в Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду, одна из главных звезд "красных дьяволов", традиционно подвел итог очередного матча.
МЮ в непростом поединке 15-го тура АПЛ обыграл Кристал Пэлас благодаря шедевральному голу Фреда. Роналду результативными действиями не отличился.
Рангник отреспектировал Роналду и пошутил из-за нетипичного гола Фреда
"Шаг за шагом. Мы – Юнайтед", – написал португальский форвард в своем Instagram после дебютного матча Ральфа Рангника во главе "красных дьяволов".
Криштиану Роналду провел за манчестерский коллектив 18 поединков этого сезона, отличился 12 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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