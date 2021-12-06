Роналду лаконічно висловився про дебютну перемогу Рангніка у Манчестер Юнайтед
Кріштіану Роналду, одна з головних зірок "червоних дияволів", традиційно підбив підсумок чергового матчу.
МЮ у непростому двобої 15-го туру АПЛ обіграв Крістал Пелас завдяки шедевральному голу Фреда. Роналду результативними діями не відзначився.
Рангнік відреспектував Роналду та пожартував через нетиповий гол Фреда
"Крок за кроком. Ми – Юнайтед", – написав португальський форвард у своєму Instagram після дебютного матчу Ральфа Рангніка на чолі "червоних дияволів".
Кріштіану Роналду провів за манчестерський колектив 18 поєдинків цього сезону, відзначився 12-ма забитими м'ячами й 2-ма результативними передачами.
Ман Юнайтед переміг Крістал Пелас у дебютному матчі з Рангніком, Тоттенхем розгромив Норвіч, Астон Вілла здолала Лестер