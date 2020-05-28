Ахметов стал самым богатым украинцем по версии Forbes – президент Шахтера серьезно обеднел

Президент Шахтера Ринат Ахметов возглавил рейтинг украинцев с крупнейшими состояниями по версии известного издания Forbes.

Forbes Украина впервые с 2016 года подготовил перечень самых богатых людей с украинским паспортом. Возглавил рейтинг президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов, состояние которого оценили в 2,8 млрд долларов США. Несмотря на первое место в списке, 53-летний олигарх серьезно обеднел – по сравнению с 2013-м его капитал уменьшился почти в 6 раз.

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Также в топ-10 оказались следующие люди, известны футбольному миру: вице-президент УАФ Александр Герега и его жена Галина (4 позиция, 1,3 млрд долларов США), владелец Ворсклы Константин Жеваго (7 место, 1,1 млрд), Игорь Коломойский (8 место, 1 млрд), Вадим Новинский (9 позиция, 810 млн) и Александр Ярославский (10 ступенька, 725 млн).

Только 8 человек в рейтинге являются долларовыми миллиардерами. В целом состояние сотни самых богатых людей Украины оценили в 31 млрд долларов США. Весь рейтинг можно посмотреть по ссылке.

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