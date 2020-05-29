Роналду через коронавірус більше не перший за прибутками у спорті – три футболісти у топ-5 та історичний лідер

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду втратив лідерство в оновленому списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Американський журнал Forbes оприлюднив новий рейтинг заробітків професіональних спортсменів. Перше місце посів тенісист Роджер Федерер, за рік заробивши 106,3 мільйони доларів. Зазначимо, що цю суму формують прибутки спортсменів, які включають зарплату/призові та виплати за спонсорськими контрактами. 38-річний швейцарець має 13 контрактів з брендами, кожен з яких виплачує мінімум 3 млн доларів.

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Другим у рейтингу опинився Кріштіану Роналду, який заробив лише на 1,3 млн менше за Федерера. Очевидно, якби не рішення гравців Ювентуса через пандемію коронавірусу відмовитися від зарплати за кілька місяців, у португальця були б усі шанси зберегти лідерство. Додамо, що у топ-5 потрапили ще двоє футболістів: капітан Барселони Ліонель Мессі (104 млн) та форвард ПСЖ Неймар (95,5). Замикає квінтет баскетболіст Леброн Джеймс (88,2).

Додамо, що для Федерера це подвійне історичне досягнення. По-перше, Роджер вперше за всю свою кар'єру зумів піднятися на вершину рейтингу. А по-друге, швейцарець став лише другим спортсменом після гольфіста Тайгера Вудса, якому вдалося за рік заробити понад 100 мільйонів доларів лише на спонсорських контрактах. Здійснити такий стрибок Федереру допомогла угода з японським брендом Uniqlo, яка забезпечує йому 300 мільйонів за десять років.

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