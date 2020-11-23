На фоне слухов, что Криштиану уже следующим летом будет искать новый клуб, Жорже Мендеш заявил, что его подопечный сосредоточен на выступлениях за туринский клуб и не планирует уходить из команды в ближайшее время. "Роналду побьет еще много рекордов", – заявил агент.

Роналду намекает на желание вернуться в Реал, – Marca

Итальянские СМИ, ссылаясь на печатную версию Tuttosport, рапортуют, что Роналду доволен робой с Андреа Пирло и верит в успех проекта. По словам Мендеша, 35-летний нападающий настроен отработать свой контракт с Ювентусом до конца и не планирует рассматривать другие предложения. Соглашение с "бьянконери" рассчитано до лета 2022 года.

Добавим, что ранее с опровержением слухов о возможном уходе выступил спортивный директор туринцев Фабио Паратичи. Менеджер подчеркнул, что клуб спокойно относится к спекуляциям о будущем Роналду, которого в последнее время сватали в ПСЖ и Реал.

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