На фоні чуток, що Кріштіану вже наступного літа буде шукати новий клуб, Жорже Мендеш заявив, що його підопічний зосереджений на виступах за туринський клуб і не планує йти з команди найближчим часом. "Роналду поб'є ще багато рекордів", – заявив агент.

Роналду натякає на бажання повернутися в Реал, – Marca

Італійські ЗМІ, посилаючись на друковану версію Tuttosport, рапортують, що Роналду задоволений робою з Андреа Пірло і вірить в успіх проекту. За словами Мендеша, 35-річний нападник налаштований відпрацювати свій контракт з Ювентусом до кінця і не планує розглядати інші пропозиції. Угода з "б'янконері" розрахована до літа 2022 року.

Додамо, що раніше зі спростуванням чуток про можливий відхід виступив спортивний директор туринців Фабіо Паратічі. Менеджер наголосив, що клуб спокійно ставиться до спекуляцій щодо майбутнього Роналду, якого останнім часом сватали в ПСЖ та Реал.

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