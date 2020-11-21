Криштиану Роналду делает все возможное для улучшения взаимоотношений с Реалом. В течение последних месяцев 35-летний португалец кардинально изменил свое поведение в отношении мадридского клуба, который не без скандала покинул два года назад.

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После ухода из Реала CR7 прекратил общение со всеми игроками "сливочных", кроме Марсело. Однако в последнее время ситуация изменилась – в марте форвард приехал в Мадрид на Эль Класико, а также регулярно выкладывает фотографии с бывшими одноклубниками – Серхио Рамосом, Лукой Модричем и другими.

Все это указывает на желание Криштиану помириться с Флорентино Пересом, забыть старые обиды и вернуться в Реал. Правда, Королевский клуб не рассматривает возможность такого трансфера прежде всего в связи с экономическими мотивами, отмечает Marca.

Напомним, летом 2018-го Роналду покинул Реал, за который выступал 9 лет. В составе Ювентуса португалец дважды стал чемпионом Италии. В последнее время появляются регулярные слухи о возможности его ухода, ведь из-за финансового кризиса туринцы якобы уже не могут позволить себе зарплату Криштиану (30 млн евро за сезон).

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