Роналду и Месси в одной команде: экс-игрок Реала предположил, почему звездному тандему было бы трудно

Бывший защитник Реала Альваро Арбелоа присоединился к тренду – он сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, 37-летний Арбелоа завершил карьеру летом 2017-го. Последним его клубом стал Вест Хэм, а в общем защитник успел поиграть за Реал, Ливерпуль и Депортиво.

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"Роналду или Месси? Это пустой спор. Я семь лет играл в одной команде с Криштиану и видел, как он тренируется. Могу сказать, что талант у него тоже есть. Не понимаю, когда говорят, что Роналду сделал себя сам, но почему-то талант, с помощью которого он всего достиг, остается на заднем плане.

Оба серьезно относятся к работе, у них крепкий характер. Вышел бы хороший эксперимент – собрать Роналду и Месси в одной команде, но им будет нелегко играть вместе, потому что каждый из них претендует на ведущую роль", – цитирует Арбелоа AS.

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