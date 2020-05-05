Роналду был в шаге от возвращения в Манчестер Юнайтед – экс-игрок "дьяволов" назвал досадную причину срыва трансфера

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра признался, что манкунианцы были близки к трансферам Криштиану Роналду и Гарета Бейла.

По словам 38-летнего француза, Криштиану и Гарет были в шаге от перехода в ряды "красных дьяволов" летом 2013 года. Помешал уход на пенсию сэра Алекса Фергюсона.

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"Тренер сказал мне: "Я на 99 процентов уверен, что мы купим Роналду и Бейла. Мне нужны только два этих футболиста, чтобы снова выиграть Лигу чемпионов. 99 процентов, что они будут у нас". Позже я разговаривал с Криштиану, и он подтвердил мне, что близок к возвращению и принял предложение босса.

Спустя 2 недели мы приехали на базу и увидели кучу камер – я понял, что что-то не так. Тогда Фергюсон сказал нам, что покидает клуб и уходит на пенсию, поскольку нужен своей жене. Отдельно он извинился перед Кагавой и ван Перси, ведь те лишь незадолго до этого пришли в команду.

Это был тяжелый удар для меня", – цитирует Эвра официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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