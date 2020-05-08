Роналду та Мессі в одній команді: екс-гравець Реала припустив, чому зірковому тандему було б важко

Колишній захисник Реала Альваро Арбелоа долучився до тренду – він порівняв Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, 37-річний Арбелоа завершив кар'єру влітку 2017-го. Останнім його клубом став Вест Хем, а загалом захисник встиг пограти за Реал, Ліверпуль та Депортіво.

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"Роналду чи Мессі? Це порожня суперечка. Я сім років грав в одній команді з Кріштіану і бачив, як він тренується. Можу сказати, що талант у нього теж є. Не розумію, коли кажуть, що Роналду зробив себе сам, але чомусь талант, за допомогою якого він всього досяг, залишається на задньому плані.

Обидва серйозно ставляться до роботи, у них міцний характер. Вийшов би хороший експеримент – зібрати Роналду та Мессі в одній команді, але їм буде нелегко грати разом, тому що кожен з них претендує на провідну роль", – цитує Арбелоа AS.

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