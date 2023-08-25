Аль-Наср разбил Аль-Фатех (5:0) в поединке 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Читайте отчет о встрече и смотрите видео голов в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 3-й тур

Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:5

Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Аль-Наср не испытал проблем в поединке с Аль-Фатехом. Главным героем ожидаемо стал Криштиану Роналду. Уже в первом тайме португалец отдал невероятный пас пяткой в касание на Мане – экс-звезда Баварии и Ливерпуля легко переиграл вратаря.

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Перед перерывом Роналду забил в своем стиле: Аль-Ганам навесил во вратарскую, где Криштиану перепрыгнул всех и головой переправил мяч в ворота. На старте второго тайма португалец оформил дубль, закатив мяч в пустые ворота после скидки Гариба. Роналду вспомнил молодость и порадовал зрителей эффектным эластико, пробросив защитнику между ног. Отметим и дебюты звездных новичков – Ляпорта с Отавио.

А игра завершилась со счетом 5:0 в пользу Аль-Насра – Мане забил головой, а Криш в компенсированное время поставил точку во встрече. Таким образом, Роналду и Ко одержали лишь первую победу в текущем чемпионате – предыдущие 2 матча команда проиграла. Первый Аль-Иттифак (за который играют Бензема и Канте) с 9 очками в активе.

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WHAT AN ASSIST FROM RONALDO WOW



Finished off by Mane. Great duo



pic.twitter.com/MmvcnaWox2 — Janty (@CFC_Janty) August 25, 2023

RONALDO WHAT A HEADER!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/8VUjc2NmQ6 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 25, 2023