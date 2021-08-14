Ветеран ПСЖ Анхель Ди Мария мог снова объединиться с Криштиану Роналду.

"Криштиану наверняка умирает от желания оказаться в Париже. Уровень нынешних игроков ПСЖ уникален. Такое случается нечасто, и великие футболисты всегда хотят играть с лучшими.

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Конечно, Криштиану хотел бы оказаться здесь, но ПСЖ подписал Месси. К счастью, так лучше", – цитирует Ди Марию TyC Sports.

Напомним, Анхель и Криштиану бок о бок защищали цвета Реала в 2010-2014 годах. Сейчас Роналду выступает за Ювентус, его контракт действует до лета 2022-го.

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