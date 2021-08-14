Ветеран ПСЖ Анхель Ді Марія міг знову об'єднатись з Кріштіану Роналду.

"Кріштіану, напевно, вмирає від бажання опинитися у Парижі. Рівень нинішніх гравців ПСЖ унікальний. Таке трапляється нечасто, і великі футболісти завжди хочуть грати з найкращими.

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Звичайно, Кріштіану хотів би опинитися тут, але ПСЖ підписав Мессі. На щастя, так краще", – цитує Ді Марію TyC Sports.

Нагадаємо, Анхель та Кріштіану пліч-о-пліч захищали кольори Реала у 2010-2014 роках. Наразі Роналду виступає за Ювентус, його контракт діє до літа 2022-го.

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