"Я думаю, что Килиан останется. Очевидно, что он игрок, которого хотят все большие команды, но с коллективом, который сейчас имеет ПСЖ, я не думаю, что он уйдет. Я считаю, что он не найдет лучшей команды.

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Месси? Я более чем счастлив. Все, о чем я мечтал, произошло за один месяц: выиграл Кубок Америки и имел возможность играть с Лео в одной команде. Это то, чего я всегда хотел", – цитирует Ди Марию Goal со ссылкой на ESPN.

Заметим, Килиану Мбаппе пророчат уход из ПСЖ еще этим летом, ведь даже подписание Лионеля Месси не убедило француза остаться во Франции. Его мечта – Реал Мадрид.

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