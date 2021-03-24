Португалец всерьез размышляет об уходе из Ювентуса ради возвращения в Реал, в котором Роналду, по его мнению, способен еще многого достичь, сообщает Marca.

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Отмечается, что Криштиану в восторге от идеи о возможном камбэке в Мадрид, в котором он достиг наибольших высот в своей карьере. Кроме этого, Роналду якобы разочарован Ювентусом, с которым намеревался добыть Лигу чемпионов, и хочет завершить свои выступления в Турине уже после этого сезона. Ранее Зидан заявил, что не исключает возвращения португальца в Реал. Теперь сам Криштиану надеется на поступление предложения от "сливочных".

К слову, Криштиану провел 34 матча в составе Ювентуса в текущем сезоне, записав в свой актив 30 голов и 4 результативные передачи.

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