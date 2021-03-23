Провальный сезон (ранний вылет из ЛЧ и мизерные шансы на Скудетто уже в марте) Ювентуса разочаровывают сам клуб и главную звезду команды. Информация, что Роналду летом покинет Турин, с каждым днем ​​звучит все громче.

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Желание расстаться обоюдное. Однако Ювентус пытается продать 36-летнего Криштиану с минимальными жертвами для клубного бюджета. Амортизация этого трансфера на следующий сезон составляет 30 млн евро, но туринцы готовы еще больше снизить планку.

По информации AS, Ювентус будет рассматривать предложения уже с 25 млн в надежде перекрыть дефицит из других источников доходов. Правда, такая смехотворная сумма не должна вводить в заблуждение. Потенциальным покупателям придется удовлетворить аппетиты Роналду по зарплате, которые превышают 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Криштиану перешел в Ювентус в июле 2018 года из мадридского Реала за более чем 100 млн евро. С тех пор португалец по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии, но команда трижды вылетала из Лиги чемпионов на ранних стадиях плей-офф.

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