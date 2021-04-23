Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду размышляет о возможном уходе из туринского клуба в летнее трансферное окно.

Неудачный сезон Ювентуса может заставить Роналду покинуть "Старую синьору" ради Манчестер Юнайтед, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazetta dello Sport.

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Криштиану готов пойти на огромное уменьшение зарплаты. Сейчас он получает 31 млн евро в год, а в Манчестере готов согласиться зарабатывать не менее 20 млн евро в год.

Напомним, Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2007/08 и получил свой первый "Золотой мяч".

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