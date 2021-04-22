Португалец снова не справился с ролью "кирпичика" в стенке перед штрафным ударом соперника. Форвард Пармы Гастон Бругман пробил точно над головой Криша и поразил ворота Ювентуса. Перед ударом Роналду пригнулся, закрыв лицо руками.

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"К сожалению, такие вещи случаются. В следующих матчах мы подумаем, стоит ли ставить Криштиану в стенку", – прокомментировал момент главный тренер Ювентуса Андреа Пирло.

Добавим, что Роналду уже не впервые подводит команду. Звезда туринцев прятался от удара хавбека Порту Сержиу Оливейры, который привел к вылету Ювентуса из Лиги чемпионов.

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