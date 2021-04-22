Роналду снова прятал лицо от мяча и привел к голу в ворота Ювентуса – звезда забыл горький вылет из Лиги чемпионов
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не готов рисковать своей внешностью ради интересов команды.
Португалец снова не справился с ролью "кирпичика" в стенке перед штрафным ударом соперника. Форвард Пармы Гастон Бругман пробил точно над головой Криша и поразил ворота Ювентуса. Перед ударом Роналду пригнулся, закрыв лицо руками.
Месси был вожделенной целью экс-президента Реала – мадридцам пришлось "довольствоваться" Роналду
"К сожалению, такие вещи случаются. В следующих матчах мы подумаем, стоит ли ставить Криштиану в стенку", – прокомментировал момент главный тренер Ювентуса Андреа Пирло.
Добавим, что Роналду уже не впервые подводит команду. Звезда туринцев прятался от удара хавбека Порту Сержиу Оливейры, который привел к вылету Ювентуса из Лиги чемпионов.