Невдалий сезон Ювентуса може змусити Роналду покинути "Стару синьйору" заради Манчестер Юнайтед, повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazetta dello Sport.

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Кріштіану готовий піти на величезне зменшення зарплати. Наразі він отримує 31 млн євро на рік, а в Манчестері готовий погодитись заробляти не менше 20 млн євро на рік.

Нагадаємо, Роналду виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. У складі манкуніанців він тричі став чемпіоном Англії, виграв Лігу чемпіонів в сезоні 2007/08 та здобув свій перший "Золотий м'яч".

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