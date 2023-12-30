Саудовская Аравия, 19 тур

Аль-Таи – Аль-Иттихад – матч перенесен

Аль-Шабаб – Аль-Вахда – 1:0

Гол: Радиф, 85

Аль-Таавон – Аль-Наср – 1:4

Голы: Эль-Махдиуи, 13 – Брозович, 26, Ляпорт, 35, Отавиу, 50, Роналду, 90+2

Днем СМИ активно обсуждали демарш Карима Бензема, покинувшего расположение Аль-Иттихада и улетевшего за границу. Впрочем, этот побег остался без последствий. Делегация клуба француза не смогла добраться на выезд из-за плохих погодных условий, поэтому матч против Аль-Таи перенесли на 7 февраля.

Йовичевич вырвал эпичную победу, Митрович продолжил удивительную результативную серию: Саудовская Аравия

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года. Португалец за клуб и сборную суммарно забил 54 гола. Последний он добавил сегодня уже в компенсированное время игры с Аль-Таавоном. На тот момент Аль-Наср уже уверенно вел в счете, хотя хозяева забили первыми. Команда Роналду закрепилась на втором месте турнирной таблицы.