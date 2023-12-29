Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24, 19-й тур

Аль-Раед – Абха – 4:3

Голы: Аль-Субайе, 21, Фузаир, 46, Эль-Беркауи, 50, Умар Гонсалес, 90+7 – Аль Али, 17, 45+3, Ногера, 67

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 0:2

Голы: Аль-Болеахи, 86, Митрович, 90+11, (пен.)

Аль-Ахли Джидда – Аль-Халидж – 1:0

Гол: Кессье, 90+9, (пен.)

Аль-Раед Йовичевича вырвал победу над Абха в компенсированное время. Первый тайм завершился ничьей 2:2 – на дубль Аль Али ответили Аль-Субае и Фузаир. Эль-Беркауи вывел Аль-Раэд вперед, но Ногера выровнял положение. А в компенсированное время Умар Гонсалес принес победу команде Йовичевича.

Бензема удалил аккаунт в Instagram после разгрома от Роналду – саудовская пресса его раскритиковала

Лидер первенства, Аль-Хиляль, одержал очередную победу. На этот раз подопечные Жорже Жезуша одолели Аль-Фейху. Ждать первого гола пришлось немало – Аль-Болеахи открыл счет в игре на 86 минуте, а Митрович на 90+11 реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд.

Аль-Ахли минимально переиграл Аль-Халидж. Единственный гол во встрече забил Кессье на 90+9 минуте, тоже реализовав 11-метровый.

Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года – Криштиану дублем "перестрелял" Бензема в очном матче