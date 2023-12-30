Саудівська Аравія, 19 тур

Аль-Таї – Аль-Іттіхад – матч перенесено

Аль-Шабаб – Аль-Вахда – 1:0

Гол: Радіф, 85

Аль-Таавон – Аль-Наср – 1:4

Голи: Ель-Махдіуї, 13 – Брозовіч, 26, Ляпорт, 35, Отавіу, 50, Роналду, 90+2

Вдень ЗМІ активно обговорювали демарш Каріма Бензема, який покинув розташування Аль-Іттіхада й полетів за кордон. Втім, ця втеча залишилася без наслідків. Делегація клубу француза не змогла дістатися на виїзд через погані погодні умови, тож матч проти Аль-Таї перенесли на 7 лютого.

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Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром 2023 року. Португалець за клуб і збірну сумарно забив 54 голи. Останній він додав сьогодні вже у компенсований час гри з Аль-Таавоном. На ту мить Аль-Наср вже впевнено вів у рахунку, хоча саме господарі забили першими. Команда Роналду закріпилася на другому місці турнірної таблиці.