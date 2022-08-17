Криштиану Роналду избежал серьезного наказания за грубость после матча с Эвертоном.

В апреле Роналду попал в неприятную историю. После поражения от Эвертона, заходя в подтрибунку, Криштиану не справился с нервами и ударил по руке болельщика, пытавшегося сфотографировать его травму. Пострадавшим оказался 14-летний мальчик с аутизмом.

Роналду обвинили в избиении 14-летнего мальчика с аутизмом, чей телефон он растоптал – полиция начала расследование

Мать мальчика описала шок и устроила скандал. Португалец извинился, но все равно пришлось иметь дело с полицией. Только сейчас полисмены Мерсисайда закрыли дело.

Роналду добровольно явился на допрос и признал свою вину, сообщает Daily Mail. Полиция выразила Роналду условное предупреждение, а сам Криштиану согласился выплатить мальчику компенсацию.