Кріштіану Роналду уник серйозного покарання за грубощі після матчу з Евертоном.

У квітні Роналду потрапив у неприємну історію. Після поразки від Евертона, заходячи в підтрибунку, Кріштіану не впорався з нервами та вдарив по руці вболівальника, який намагався сфотографувати його травму. Постраждалим виявився 14-річний хлопчик з аутизмом.

Роналду звинуватили у побитті 14-річного хлопчика з аутизмом, чий телефон він розтрощив – поліція почала розслідування

Мати хлопчика описала шок і здійняла скандал. Португалець попросив вибачення, але все одно довелося мати справу з поліцією. Лише зараз полісмени Мерсисайда закрили справу.

Роналду добровільно з'явився на допит та визнав свою провину, повідомляє Daily Mail. Поліція висловила Роналду умовне попередження, а сам Кріштіану погодився виплатити хлопчику компенсацію.