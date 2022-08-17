Роналду допитали в справі про побиття хлопчика з аутизмом – поліція винесла вердикт
Кріштіану Роналду уник серйозного покарання за грубощі після матчу з Евертоном.
У квітні Роналду потрапив у неприємну історію. Після поразки від Евертона, заходячи в підтрибунку, Кріштіану не впорався з нервами та вдарив по руці вболівальника, який намагався сфотографувати його травму. Постраждалим виявився 14-річний хлопчик з аутизмом.
Роналду звинуватили у побитті 14-річного хлопчика з аутизмом, чий телефон він розтрощив – поліція почала розслідування
Мати хлопчика описала шок і здійняла скандал. Португалець попросив вибачення, але все одно довелося мати справу з поліцією. Лише зараз полісмени Мерсисайда закрили справу.
Роналду добровільно з'явився на допит та визнав свою провину, повідомляє Daily Mail. Поліція висловила Роналду умовне попередження, а сам Кріштіану погодився виплатити хлопчику компенсацію.