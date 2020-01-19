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Роналду демонстрирует невероятную голевую серию – в Ювентусе такого не видели 15 лет

19 января 23:24 430 Читати українською
Роналду демонстрирует невероятную голевую серию – в Ювентусе такого не видели 15 лет
Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Звездный форвард Криштиану Роналду продолжает переписывать книгу достижений Ювентуса.

43’ Криштиану Роналду
58’ Криштиану Роналду
 
Андреас Корнелиус 56’
43’ Криштиану Роналду
56’ Андреас Корнелиус
58’ Криштиану Роналду

Криштиану Роналду открыл счет в матче 20-го тура чемпионата Италии против Пармы.

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Таким образом это уже 7-й матч подряд Серии А, в котором отмечается 34-летний португалец. Ранее "жертвами" Криштиану стали Сассуоло, Лацио, Удинезе, Сампдория, Кальяри и Рома. В последний раз такое достижение покорялось легенде Юве Давиду Трезеге, который в 2005 году отмечался в 9-ти матчах подряд, сообщает OptaPaolo.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 16 матчей, в которых отличился 15-ю голами и двумя ассистами.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Рекорды Ювентус - Парма Криштиану Роналду Криштиану Роналду Давид Трезеге Давид Трезеге
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