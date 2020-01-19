Роналду демонстрирует невероятную голевую серию – в Ювентусе такого не видели 15 лет

Звездный форвард Криштиану Роналду продолжает переписывать книгу достижений Ювентуса.

Криштиану Роналду открыл счет в матче 20-го тура чемпионата Италии против Пармы.

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Таким образом это уже 7-й матч подряд Серии А, в котором отмечается 34-летний португалец. Ранее "жертвами" Криштиану стали Сассуоло, Лацио, Удинезе, Сампдория, Кальяри и Рома. В последний раз такое достижение покорялось легенде Юве Давиду Трезеге, который в 2005 году отмечался в 9-ти матчах подряд, сообщает OptaPaolo.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 16 матчей, в которых отличился 15-ю голами и двумя ассистами.

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